Alexandru Dedu a dezvăluit care e obiectivul naționalei la CM de handbal din Spania 

Astăzi, în ziua în care România va debuta la turneul final din Spania, contra Iranului, a avut loc la București Adunarea Generală Extraordinară a Federației Române de Handbal. La ședință, cei 112 delegați prezenți au votat în unanimitate actualizarea situației membrilor FRH, în perspectiva alegerilor din februarie 2022.

Gândul șefului forului a mers către Spania, acolo unde „tricolorele” debutează astăzi la Mondial.

„Vreau să văd o echipă care promite, care se bate, o echipă în cadrul căreia fiecărei fete îi pasă de cealaltă. Este un început de drum, de ciclu olimpic, scopul fiind să ajungem la Paris. Mă interesează și rezultatul, sper ca România să fie în primele zece echipe din lume”, a declarat Alexandru Dedu, președinte al Federației Române de Handbal.

Într-o perioadă tumultoasă din punct de vedere financiar, Federația Română de Handbal atrage parteneri care aduc sume importante.

„Nu doar că am reușit să păstrăm partenerii existenți, ci am și atras unii noi. Este un an dificil, cel mai dificil de când sunt eu președinte și mă bucur că oamenii au văzut că suntem serioși, oamenii înțeleg că sportul este o industrie și o tratează ca atare”, Alexandru Dedu, președinte al Federației Române de Handbal.

Trei meciuri în șase zile

Fetele lui Adi Vasile vor debuta la CM astăzi, contra Iranului, de la ora 19.00. Al doilea joc din prima grupă, este programat la 5 decembrie, contra naționalei din Kazahstan, iar ultimul joc din Grupa C al româncelor este cu Norvegia, pe 7 decembrie.

Primele trei clasate din fiecare grupă merg mai departe în Grupele Principale. Acest turneu final este primul cu 32 de echipe, 8 în plus față de numărul formațiilor care se aliniau la start în trecut.

România bifează o adevărată performantă, fiind singura națională prezentă la toate cele 25 de ediții ale Campionatelor Mondiale (incluzând-o și pe actuala)

La ultima ediţie a CM, din 2019, tricolorele s-au clasat pe locul 12.

De-a lungul istoriei, România a cucerit la CM patru medalii: aur (1962), argint (1973 şi 2005) şi bronz (2015).

LOTUL ROMÂNIEI LA CM DE HANDBAL 2021

Portari: Iulia Dumanska, Daciana Hosu, Diana Ciucă

Jucătoare de câmp: Bianca Bazaliu, Oana Borş, Nicoleta Dincă, Alexandra Dindiligan, Bianca Harabagiu, Alina Ilie, Cristina laslo, Laura Moisă, Lorena Ostase, Crina Pintea, Anca Polocoşer, Andreea Popa, Andreea Rotaru, Alexandra Subţirică, Ana Maria Tănăsie şi Mădălina Zamfirescu.

GRUPELE CAMPIONATULUI MONDIAL