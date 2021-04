Ilie Dumitrescu a spus tot! Ce facea de fiecare data cand intra pe teren. E prima oara cand vorbeste despre asta

Ilie Dumitrescu a vorbit in exclusivitate pentru www.sport.ro si PRO TV Plus despre copilaria sa si despre cum a aratat inceputul sau in fotbal.

Dumitrescu a stat la povesti cu Geanina Ilies la 'Hai sa fim Super!'

Fostul mare jucator ai Romaniei a vorbit despre ritualul pe care-l urma la intrarea pe teren, inaintea jocurilor.

"Sunt foarte multe superstitii, fiecare avem cate una. Cand intram pe gazon, intram cu dreptul si ma inchinam. Speram sa ies sanatos de pe teren, mama mea asa m-a educat. Mi-a spus: "Sa te rogi pentru sanatatea tuturor si pentru a ta". Realizarile vin, ajungi sa faci si performanta. Nu am cerut sa dau goluri sau sa fac ceva special, pentru ca lucrurile astea vin daca pui pasiune in ceea ce faci", a spus Dumitrescu.

Ilie si-a amintit apoi de sacrificiile pe care a trebuit sa le faca in copilarie pentru a-si urma visul: "Am fost un copil foarte bun. Aveam o singura preocupare, sa joc fotbal. Nu aveam jucarii, Playstation, nimic. Daca aveai o minge de fotbal, erai cel mai fericit. De la 8 ani, m-am luptat putin cu viata, plecam pe la 7 si ceva dimineata de acasa. Nu aveam sofer, plecam cu mijlocul de transport in comun, le schimbam, mai pierdeam autobuzul, luam altul si tot asa!".