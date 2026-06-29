GALERIE FOTO A renunțat la gimnastică după 14 ani ca să își urmeze visul! Cu ce se ocupă astăzi Daiana Dajulescu

A renunțat la gimnastică după 14 ani ca să își urmeze visul! Cu ce se ocupă astăzi Daiana Dajulescu Gimnastica
SPORT.RO
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Fostă gimnastă a lăsat totul deoparte și-a urmat marea pasiune.

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Daiana Dajulescugimnasticapilot de avion
Din articol

După 14 ani petrecuți în sportul de performanță, Daiana Dajulescu a ales să schimbe sala de antrenament cu cabina unui avion, iar astăzi este pilot comercial.

Daiana Dajulescu a câștigat peste 60 de medalii în gimnastică aerobică

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Originară din Târgu Jiu, Daiana Dajulescu a început gimnastica aerobică la doar patru ani, sport pe care l-a practicat timp de 14 ani, perioadă în care a cucerit peste 60 de medalii, 25 de trofee și a fost căpitanul echipei de gimnastică aerobică.

  • Daiana Dajulescu, pe când practica gimnastica. Foto: Puterea

Totul s-a schimbat după ce a descoperit pasiunea pentru zbor. La 16 ani a obținut licența de pilot de planor la Aeroclubul din Brașov, iar ulterior a absolvit Școala Superioară de Aviație Civilă din București, devenind pilot comercial.

În prezent, Daiana Dajulescu este First Officer la Wizz Air, unde pilotează aeronave din familia Airbus A320. Anterior, și-a început cariera în aviație la Blue Air, pe Boeing 737.

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