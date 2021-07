Top 5 fotbalisti romani care nu s-au adaptat la fotbalul din Germania. Ce experiente negative il sperie pe Dragos Nedelcu

Fortuna Dusseldorf, echipa care a terminat sezonul precedent pe locul 5 din liga a doua germana, l-a prezentat marti pe noul sau transfer de la FCSB, Dragos Nedelcu.

De-a lungul anilor s-au transferat peste 30 de jucatori romanii in primele doua divizii din Germania. Printre ei au existat numerosi fotbalisti care au lasat o impresie buna si unii chiar au ajuns la echipe mai valoroase datorita prestatilor de pe taramul nemtesc. Ciprian Marica, Dorinel Munteanu, Ionut Lupescu, Marcel Raducanu sau Ionel Ganea sunt doar cativa tricolori care au reusit sa se impuna intr-unul dintre cele mai tari campionate din Europa. Totusi, pe langa aceste nume grele din Bundesliga s-au numarat si cativa jucatori romani care nu au reusit sa se ridice la nivelul asteptarilor, ba chiar au fost considerate "tepe". Iata 5 fotbalisti romani care nu s-au adaptat la fotbalul din Germania.

5. Marius Niculae – de la Standard Liege la FSV Mainz – sezonul 2006-07 – liber de contract

Adus de la Standard Liege in iarna lui 2007 de catre celebrul antrenor german, Jurgen Klopp, "Sageata" nu a reusit sa il impresioneze pe actualul tehnician al lui Liverpool in cele sase luni petrecute in Bundesliga. Niculae si-a facut debutul oficial la Mainz pe 27 ianuarie 2007, intr-o victorie cu 1-0 impotriva lui VfL Bochum. Legenda lui Dinamo a activat doar 162 de minute la echipa din Germania, fara a marca vreun gol. Niculae a marturisit ca a avut si un episod neplacut cu Jurgen Klopp intr-un meci in care l-a introdus doar in ultimele cinci minute: "M-am certat odata cu el. M-a bagat in ultimele cinci minute intr-un meci, am scapat doi contra unul, era deja 2-0 pentru noi, si am preferat s-o iau cu mine si sa trag la poarta decat sa-i dau pasa colegului care sigur ar fi facut 3-0.

Dupa meci, m-a luat in fata echipei si m-a certat foarte tare. Mi-a reprosat ca trebuia sa dau pasa, dar i-am replicat: . Mi-a spus ca tocmai de asta nu ma va mai baga deloc", declara Marius Niculae, pentru Eurosport.

4. Claudiu Raducanu – de la Espanyol la Arminia Bielefeld – sezonul 2004-05 – sub forma de imprumut

Motivul pentru care Raducanu a ales sa joace la Arminia Bielefeld e pentru ca pe fiul sau, de un an, il chema Armin. Fostul atacant al Stelei a avut multe intamplari hilare la echipa germana. Inaintea unui amical cu Feyenoord, Claudiu a ratat micul dejun si nu s-a trezit la timp, iar acesta a fost pedepsit cu 50 de minute de alergare prin padure. Dupa care la amiaza, a fost trimis la un antrenament de recuperare cu colegii accidentati din lot, dar din cauza oboseli acumulate nu s-a mai trezit pentru a ajunge la meciul cu olandezii. Colegul sau de camera si concurentul direct pe post, Vata, nu l-a trezit pe Raducanu si a pierdut autocarul care ducea spre stadion. Fostul international roman a jucat doar cinci meciuri pentru Arminia Bielefeld, inainte de a se transfera la echipa patronata de Adrian Porumboiu, FC Vaslui.

3. Ion Viorel – de la Otelul Galati la VfL Bochum – sezonul 1998-99 – sub forma de imprumut

Supranumit "Vioara", Ion Viorel, a obtinut un transfer in Bundesliga la VfL Bochum, dupa un sezon in care castigase Divizia A cu Steaua Bucuresti. Atacantul crescut la Gloria Buzau a jucat 12 partide in tricoul lui Bochum si chiar a marcat un gol impotriva lui VfL Wolfsburg, intr-un meci pierdut cu 4-1. Viorel s-a intors in sezonul urmator in Romania, acolo unde avea sa ramana pana la sfarsitul carierei de fotbalist in 2008.

2. Ciprian Deac - de la CFR Cluj la Schalke – sezonul 2010-11 – 3 milioane de euro

Mijlocasul roman a fost adus de Felix Magath, dupa ce tocmai castigase titlul cu CFR Cluj in sezonul precedent. Ajuns intr-un vestiar cu Raul, Manuel Neuer, Huntelaar sau Metzelder, Ciprian Deac nu a reusit sa se impuna in primul 11 si a prins doar 149 de minute in tricoul lui Schalke, fara sa marcheze vreun gol sau sa ofere vreo pasa de gol. Vazut ca unul dintre cele mai bune transferuri din Romania din acel sezon, Deac marturisea ca nu a fost tocmai pregatit psihic pentru a face pasul la o echipa de un asemenea nivel.

"Nu am avut pe nimeni langa mine sa ma traga de urechi, sa-mi dea doua palme ca sa ma trezeasca. M-am trezit cand era prea tarziu. Nejucand sase luni, ti se pune eticheta de a treia roata. Simteam ca nu am sanse sa joc si nu mai eram cu gandul acolo. Voiam foarte mult sa ma intorc in Romania, sa-mi gasesc o echipa unde sa joc. Nu-mi doream sa mai raman. Eram singur acolo", declara Deac, pentru GSP.

Deac a fost imprumutat la Rapid pentru sezonul 2011-12, iar mai apoi a fost transferat pe 700.000 la CFR Cluj, acolo unde activeaza si astazi.

1. Alexandru Ionita – de la Rapid Bucuresti la FC Koln – sezonul 2010-11 – 2,5 milioane de euro

Declinul lui Ionita a inceput dupa transferul la FC Koln. Vazut ca unul dintre cei mai promitatori atacanti romani din Liga 1, Ionita a prins transferul vietii, in Bundesliga. Rapidul a incasat suma de 2,5 milioane de euro pentru serviciile romanului, insa acesta a ajuns accidentat la club, dupa o entorsa suferita la un antrenament dinaintea vacantei.

"Il stiu foarte bine pe Ionita, l-am urmarit tot turul. E o mare speranta si sunt sigur ca va confirma, intra in planurile mele pentru sezonul viitor", declarata Zvonimir Soldo, antrenorul lui FC Koln, dupa transferul atacantului in varsta de 20 de ani.

Ionita nu s-a ridicat la asteptarile "tapilor", iar dupa doar 9 meciuri jucate a fost transferat la Orduspor in Turcia. In 2021, atacantul s-a intors la Rapid Bucuresti, acolo unde activeaza si astazi.