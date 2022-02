Și Bayern o mai încasează câteodată! Bavarezii, demolați de o nou-promovată, încă din prima repriză

Partida din etapa a 22-a din Bundesliga părea o formalitate pentru Bayern Munich. Bavarezii se deplasau pe terenul lui Vf Bochum, siguri că se vor întoarce cu toate cele trei puncte. Iar golul lui Robert Lewandowski (34 ani) din minutul 9 îi făcea pe levii lui Julian Nagelsmann (34 ani) să creadă că pot înregistra o victorie facilă.

Însă, nou-promovată a avut alt cuvânt de spus. În 5 minute, Vf Bochum a restabilit egalitatea, iar până la finalul primei reprize reușea să o conducă pe Bayern cu 4-1, ultima reușită fiind o execuție splendidă a lui Holtmann.

Gerrit Holtmann sent Bochum 4-1 up in the first half against Bayern Munich with this stunner ???????? pic.twitter.com/uJ0CpBhyBH