Si-au dat afara antrenorul dupa 7 meciuri! Situatie DRAMATICA pentru un fost urias al Europei

SV Hamburg l-a concediat antrenorul Bernd Hollerbach, cu doar 8 etape inainte de finalul sezonului din Bundesliga.

Hamburg, fosta campioana a Europei in 1983, ocupa locul 17, penultimul, la 7 puncte de zona sigura in prima liga germana. Interimatul pe banca tehnica va fi asigurat de antrenorul echipei Under-21, Christian Titz.

Hollerbach, fost fundas la Hamburg, a preluat echipa pe 22 ianuarie, cand l-a inlocuit pe Markus Gisdol. Dar, in cele 7 meciuri sub conducerea lui Hollerbach, Hamburg a inregistrat trei remize si patru infrangeri. Esecul cu 0-6 in fata lui Bayern Munchen, din meciul de sambata, a pecetluit soarta antrenorului.



Pe 8 martie, noul presedinte Bernd Hoffman i-a demis pe directorul executiv Heribert Bruchhagen si pe directorul sportiv Jens Todt.

Hamburg este singura echipa care nu a retrogradat niciodata din Bundesliga, dar in ultimii ani echipa a fost mereu implicata in lupta pentru supravietuire.

Agerpres