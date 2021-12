Salvat în ultima clipă de închisoare, Lucas Hernadez a vorbit despre evenimentul care era să-i încheie cariera!

Toamna acesta, Lucas Hernandez a ținut capul de afiș cu un eveniment extrasportv. Fotbalistul a fost condamnat la închisoare pentru că nu a respectat un ordin de restricție față de soția sa, emis în 2017. Însă, dibăgia avocatului, care a obținut suspendarea pedepsei cu 24 de ore înainte de exprimarea termenului emis de tribunalul din Spania, a făcut ca jucătorul lui Bayern Munchen să nu mai fie închis.

După ce apele s-au calmat, Hernadez a vorbit despre episodul șocant care era să-i încheie cariera. De altfel, apărătorul bavarezilor încă nu înțelege motivul pentru care procurorul a deschis acel dosar.

„A fost un moment foarte dificil pentru mine. După cum știți, m-am dus la acea vreme la soția mea. Când s-a discutat subiectul, ea era, și încă este, însărcinată cu cel de-al doilea copil al nostru. Nici eu, nici soția mea nu am înțeles de ce procurorul mi-a deschis dosar”, a declarat Lucas Hernandez, confrom Marca.

Fundașul a vorbit și despre perioada de acomodare de la Bayern, din 2019, care a fost și mai complicată din cauza accidentărilor care au tot recidivat.

„Nu a fost un an usor. Am fost accidentat in primul sezon si jumatate, si mai mult. A fost cel mai prost moment din cariera mea , foarte complicat. Apoi mi-a revenit norocul și am putut juca. Acum mă bucur din nou de fotbal”, a precizat Hernadez.

În acest sezon, sub comanda lui Julian Nagelsmann, francezul a bifat 16 apariții în toate competițiile, fiind un component de bază în defensiva bavarezilor.