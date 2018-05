Ribery A SEMNAT! Anuntul a fost facut chiar de jucatorul lui Bayern: a semnat pe un an

Franck Ribery a semnat prelungirea contractului cu Bayern Munchen.

Ribery isi continua cariera la campioana Germaniei. Jucatorul in varsta de 35 de ani, al carui contract expira in aceasta vara, a semnat o noua intelegere valabila pentru inca un an, informeaza ESPN.

Ribery a declarat in martie se gandeste sa ia in calcul oferte din Statele Unite ale Americii si din China, insa in cele din urma a fost convins sa continue in Bundesliga. Ribery este la Bayern din 2007, perioada in care a castigat 21 de trofee.