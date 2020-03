Reactia oficiala a lui Bayern dupa scenele nemaivazute din meciul cu Hoffenheim, cand fanii au oprit meciul, iar jucatorii au refuzat sa mai joace! "O zi neagra pentru fotbal"

Hoffenheim - Bayern s-a terminat 0-6.

Bavarezii n-au avut nicio problema in meciul cu ocupanta locului 8 din Bundesliga, reusind sa se impuna prin golurile lui Gnabry, Kimmich, Zirkzee, Coutinho (dubla) si Goretzka. Un incident neplacut s-a petrecut in minutul 78, atunci cand fanii veniti de la Munchen au afisat un banner in care il jigneau pe seful gazdelor Dietmar Hopp. "Fiu de prostituata" a fost mesajul ultrasilor din tribune care a declansat isteria pe PreZero Arena.

Jucatorii lui Bayern, dar si antrenorul acestora au mers in graba spre fani pentru a-i ruga sa dea jos banner-ul, insa lucrurile n-au mers chiar bine. Arbitrul meciului a trimis echipele la cabine, iar dupa ce au revenit pe gazon, acestea au refuzat sa mai joace si au pasat mingea la mijlocul terenului pana la expirarea timpului regulamentar, in semn de protest.

Presedintele bavarezilor, Karl-Heinz Rummeningge, a reactionat dupa meci, spunand ca ceea ce s-a intamplat reprezinte "o zi neagra pentru fotbal".

"Sunt rusinat! Trebuie s-o spun clar si definitiv... Sunt rusinat pentru ce s-a intamplat ieri. Imi cer scuze fata de Dietmar Hopp, desi e de ne iertat ceea ce s-a petrecut. E o zi neagra pentru fotbal! Avem inregistrari video ale incidentelor si vom lua masuri stricte pentru a inlatura astfel de actiuni. Acei fani au ruinat sarbatoarea din aceasta saptamana, cand clubul implineste 120 de ani", a spus Rummeningge

"Jucatorii au mers la vestiare, iar cand am ajuns acolo i-am vazut extrem de nervosi si socati de ceea ce au facut fanii nostri", a mai adaugat presedintele lui Bayern.