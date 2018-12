Bravo, Karius! Asa, Karius! :) A dat IN SFARSIT lovitura dupa un an de cosmar! Si-a scos iubita la plaja si toata lumea a intors capul! Cum arata

Portarul german a fost cedat de Liverpool la Besiktas, in vara. Nici in Turcia nu i-a mers fantastic. A facut mai multe gafe si a parut ca nu si-a revenit dupa erorile grave din finala Champions League.

Karius a facut senzatie la plaja, in Statele Unite, cu iubita Sophia Thomalla. Modelul a intors toate privirile.



