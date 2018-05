Imagini FABULOASE la Frankfurt! Cum au sarbatorit fanii lui Eintracht victoria MAGICA in fata lui Bayern din Cupa Germaniei

Eintrach Frankfurt a castigat primul trofeu major dupa 30 de ani.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Eintracht a invins-o cu 3-1 pe Bayern Munchen in finala de la Berlin in urma dublei lui Ante Rebic si a golului marcat la ultima faza a meciului de catre Mijat Gacinovic! Echipa lui Niko Kovaci, cel care o va antrena din sezonul viitor chiar pe Bayern, a sarbatorit in centrul orasului alaturi de zeci de mii de fani!

A fost pentru a 5-a oara in istoria clubului cand Eintracht cucereste Cupa Germaniei, ultima data fiind in 1988. Eintracht are in palmares si un titlu, in 1959, anul urmator reusind sa ajunga in finala Cupei Campionilor.

Si fanii lui Liverpool s-au bucurat de victoria celor de la Eintracht - au gasit o noua coincidenta cu anul 1981 cand o echipa din Londra castiga Cupa Angliei, avea loc nunta regala iar finala UEFA Champions League era Real Madrid - Liverpool.