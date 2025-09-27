Pe Allianz Arena, golurile au fost reuşite de Jonathan Tah (22), Harry Kane (45 - din penalty și 65) şi Konrad Laimer (87).

Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a învins cu un categoric 4-0, vineri seara, pe Werder Bremen, în prologul etapei a 5-a din Bundesliga.

Astfel, Harry Kane a ajuns la 100 de goluri marcate pentru Bayern în 104 partide jucate pentru bavarezi!

Este un record absolut pentru Top 5 campionate din Europa realizat de atacantul englez.

Harry Kane, record după record în Bundesliga! Are un procentaj de 100%



În etapa anterioară, Harry Kane a reuşit un hat-trick pentru Bayern Munchen în meciul pe care campioana en-titre a Germaniei l-a câştigat în deplasare, cu scorul de 4-1, în faţa lui Hoffenheim.

Atacantul englez de 32 de ani a reuşit cu această ocazie al nouălea său hat-trick de la sosirea la Bayern, în 2023.

Două dintre goluri au fost atunci din penalty, iar Kane este fotbalistul din Bundesliga cu cele mai multe penalty-uri marcate (18 acum la număr) dintre toți jucătorii cu procentaj 100% la loviturile de la 11 metri de-a lungul istoriei campionatului german.

Cu maximum de puncte după cinci etape, 15, bavarezii sunt lideri incontestabili în clasament, în timp ce Werder este momentan pe locul 14, cu 4 puncte.

Runda continuă cu partidele programate sâmbătă şi duminică.

