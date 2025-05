Florian Wirtz, perla lui Bayer Leverkusen, este gata să semneze cu campioana Germaniei! Pentru a reuși acest transfer colosal, estimat la 125 de milioane de euro, bavarezii iau în calcul un sprijin financiar important din partea partenerului și acționarului Adidas.



Florian Wirtz, la Bayern Munchen



Potrivit publicației Bild, Wirtz și-a exprimat deja dorința clară de a merge la Bayern, preferând clubul din Munchen în detrimentul unor giganți ca Real Madrid și Manchester City.



Madrilenii mizau pe relația cu Xabi Alonso, posibil viitorul lor antrenor și actualul tehnician al lui Wirtz, în timp ce englezii îl vedeau ca succesor al lui De Bruyne. Totuși, tânărul de 22 de ani, autor a 16 goluri și 13 assisturi în 43 de meciuri, a ales Bavaria.



Pentru a finanța transferul, Bayern analizează posibilitatea unui parteneriat financiar cu Adidas, companie care îl are deja sub contract pe Wirtz și care ar fi interesată ca starul german să joace într-un "club Adidas", în condițiile în care Leverkusen va trece la echipamentul New Balance din sezonul viitor.