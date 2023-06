Zinedine Zidane a dat 'verdictul' în cazul lui Kylian Mbappe după ultimele declarații ale starului dorit de Real Madrid 

Anul trecut subiectul Kylian Mbappe a ținut prima pagină a ziarelor de sport timp de multe luni, superstarul francez fiind dat ca transferat la Real Madrid. Atacantul a șocat însă cu decizia de a mai semna un contract cu PSG valabil pe două sezoane, cu opțiune de prelungire pe încă unul, opțiune pe care el a decis să nu o activeze.

Astfel, s-a scris că Paris Saint-Germain dorește să îl vândă pentru a nu-l pierde gratis la anul, iar varianta Real Madrid a apărut din nou. Recent, tânărul jucător a vorbit despre sezonul recent încheiat și s-a arătat încrezător în calitățile sale, văzându-se ca fiind un candidat serios pentru Balonul de Aur.

Într-un interviu acordat recent pentru Telefoot, Zinedine Zidane, care a împlinit 51 de ani vineri, și-a arătat admirația față de Kylian Mbappe.

„Ceea ce face este incredibil. Sper că va câștiga multe Baloane de Aur. Este fantastic tot ceea ce face el, atât pentru echipa națională a Franței cât și pentru echipa de club. Îl urmărim și îl admirăm”, a declarat Zidane conform RMC Sport.

"J'espère que Kylian remportera beaucoup de Ballon d'Or. On suit, et on admire ????"

Dimanche, Zidane est dans Téléfoot pour une interview événement ????

Le Ballon d'Or, Mbappé, son avenir, sa vision du foot : entretien de fin de saison avec @saberdesfa, à retrouver dimanche à 11h pic.twitter.com/qJjCRuW15q