Actorul englez este cunoscut datorită rolului lui Spider-Man din ultima serie lansată, dar și pentru că apare în numeroase producții importante. Tom Holland este și mare iubitor al fotbalului și a recunoscut, în repetate rânduri, că este fan al lui Tottenham.

Într-un interviu acordat recent, Holland și-a comparat ultimul show apărut, care a primit numeroase critici, cu echipa favorită, precizând că „îi iubește” chiar dacă nu au rezultate. Întrebat ce mesaj are pentru Harry Kane, dorit cu insistență de Real Madrid, britanicul nu a stat pe gânduri.

„I-aș spune: 'Du-te la Madrid!' Mergi și devino cel mai bun fotbalist din lume, meriți să fii!”, a spus Tom Holland în cadrul interviului. Întrebat ulterior care este fotbalistul său preferat, acesta a oferit numele lui Son Heung-min, căruia i-a transmis același mesaj: „Și i-aș spune să se ducă cu Kane. Mergeți împreună, mergeți și câștigați Champions League, vă rog!”, a declarat Tom Holland.

Tom Holland begs Harry Kane & Heung-min Son to leave his beloved Spurs to win trophies at Real Madrid ???????? pic.twitter.com/qbd7RMNxOk