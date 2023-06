„Au început să mă trateze diferit!” Leo Messi a spus tot după plecarea de la PSG: „Au pățit și Neymar și Mbappe!” Cum a comentat huiduielile

Finalul de sezon a fost unul extrem de dificil pentru Leo Messi, care a fost huiduit și înjurat de fanii lui PSG, în special după eliminarea din UEFA Champions League. Plecarea de pe Parc des Princes părea una iminentă și a fost confirmată chiar înainte de ultima etapă din Ligue 1, când PSG a sărbătorit un nou titlu.

Leo Messi a oferit un interviu după plecarea de la PSG în care a dezvăluit că va semna cu Inter Miami, după ce s-a scris că există șanse mari să revină la FC Barcelona. Argentinianul și-a argumentat decizia și spunea încă de pe atunci că nu a reușit să se adapteze deloc în capitala Franței.

Leo Messi, despre huiduielile fanilor lui PSG

Campionul mondial a acordat un interviu special pentru beINSports cu ocazia zilei sale de naștere în care a discutat, din nou, despre relația tensionată pe care a avut-o cu fanii. Leo Messi a precizat că a rămas doar cu amintirile plăcute și că nu a fost afectat de huiduieli, pentru că a văzut că atât Mbappe cât și Neymar au fost tratați în același mod.

„Am mers la Paris pentru că mi-a plăcut clubul și aveam prieteni acolo, dar și persoane pe care le cunoșteam de la națională. A părut mai ușor pentru mine să mă adaptez față de oricare alte locuri aș fi putut merge și de aceea am decis să merg la Paris.

La început a fost incredibil, am primit mult sprijin, așa cum am spus des, însă după asta, oamenii au început să mă trateze diferit, o parte din publicul parizian. Majoritatea m-a tratat bine, ca la debut, dar a fost tensiune cu mare parte din fanii Parisului, nu am avut niciodată intenția asta. Dar astea au fost lucruri pe care le-au trăit și Mbappe și Neymar anterior, e modul lor de a acționa.

Rămân cu cei care m-au respectat, așa cum eu am respectat pe toată lumea încă de la debut și atât, restul e anecdotă. Rămân cu amintirea lui Neymar și Mbappe, care m-au sprijinit încă de la început”, a declarat Leo Messi în interviul pentru beINSPORTS, care va fi publicat sâmbătă integral, de ziua sa de naștere.