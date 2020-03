Seicii lui City pun stapanire pe fotbalul mondial! Au cumparat o echipa din Franta si vor s-o transforme intr-o SUPER PUTERE! Care e valoarea tranzactiei

City Football Group isi mai trece o echipa in portofoliu.

Cei care detin Manchester City, New York City, Melbourne City, Girona, Yokohama Marinos si Montevideo City tocmai au cumparat o noua echipa. AS Nancy Lorraine, din liga a doua franceza, se confrunta cu probleme financiare grave, asa ca seicii au cumparat clubul pentru o suma ce variaza intre 12 si 18 milioane de euro, anunta AS.

Planul celor care conduc grupul de investitii este sa transforme clubul francez intr-o super putere mondiala, tranzactia oficiala urmand a fi anuntata in urmatoarele ore. Prima masura care va fi luata de seici este de a schimba antrenorul in luna aprilie: il vor aduce in Franta pe Eric Mombaers, actualul tehnician al lui Melbourne City.

Negocierile au durat cateva luni, iar una dintre conditiile impuse de Nancy a fost de a primi un procent dintr-un eventual transfer al jucatorilor crescuti in academia proprie.