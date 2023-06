Recent, Benzema a primit o ofertă colosală din partea unui club din Arabia Saudită: un contract valabil pe două sezoane, cu un salariu de 100 de milioane de euro pe an, jucătorul având 100% drepturi de imagine, dar și propunerea de a fi ambasador în candidatura saudită pentru Mondialul din 2030.

Atacantul francez a cerut timp de gândire, iar acum se pare că a decis. Karim Benzema va pleca de la Real Madrid în această vară și va semna cu Al Ittihad, anunță ESPN.

Totuși, salariul avansat de sursa citată este dublu față de cel vehiculat inițial: 400 de milioane de euro pentru cei doi ani de contract, la fel cât încasează Cristiano Ronaldo la Al Nassr.

"Benzema era așteptat să rămână la Madrid pentru încă un sezon, până în iunie 2024, însă a preferat să accepte o nouă provocare", a scris ESPN.

Informația este confirmată și de Gianluca Di Marzio, jurnalist la Sky: "Karim Benzema pleacă de la Real Madrid, după ce a acceptat oferta din Arabia Saudită. Își va anunța decizia în această după-amiază, în cadrul unei conferințe de presă".

BREAKING: Karim Benzema will leave Real Madrid this summer after 14 seasons and 24 trophies to join the Saudi Pro League, per multiple reports ???? pic.twitter.com/vp79iAaHnM