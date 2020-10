PSG a facut instructie cu Angers! Neymar si Mbappe au facut SHOW total in partida de pe Parc des Princes

PSG a castigat categoric partida contra lui Angers, scor 6-1. Elevii lui Tomas Tuchel au reusit un meci spectaculos in care Neymar a fost omul decisiv.

Parizienii au deschis rapid scorul, in minutul 7, prin Florenzi. Apoi a urmat golul lui Neymar dupa un assist perfect venit din partea lui Kylian Mbappe. Scorul la pauza a fost 2-0, insa repriza a doua avea sa aduca mai mult spectacol pe Parc des Princes.

Imediat dupa iesirea de la vestiare, Neymar a reusit dubla. Traore (minutul 52) a redus din diferenta pentru oaspeti, insa dupa doar 5 minute, Draxler a marit din nou avantajul gazdelor, ducand scorul la 4-1.

Dupa ce a inscris cele doua goluri, a venit si randul brazilianului sa o ofere o pasa decisiva. In minutul 71, Neymar l-a gasit perfect pozitionat pe colegul sau, Idrissa Gueye. PSG nu si-a oprit motoarele pana in finalul partidei, iar Mbappe si-a trecut numele pe lista marcatorilor (minutul 84) dupa o pasa venit de la Sarabia.

Dupa aceasta victorie categorica, echipa lui Tomas Tuchel a trecut pe locul 2 in clasament cu 12 puncte, la doar 1 punct distanta fata de liderul Rennes.

"Am fortat. Jucatorii defensivi au depus mult efort si au ajutat atacul. Ne-am creat multe ocazii, am inscris multe goluri si sunt multumit", a declarat Tomas Tuchel.

8 - Neymar has received eight assists from Kylian Mbappé in Ligue 1 since his arrival in Paris in 2017/18, five more than from any other PSG's player over the period. Bromance. #PSGSCO pic.twitter.com/1mEHPFAuJm