Primele declarații ale lui Payet după ce a fost lovit în cap cu o sticlă: "Mi-e frică să mai execut cornere"

Jucătorul francez a depus o plângere împotriva suporterului care a aruncat cu o sticlă de apă spre el și care l-a lovit în cap, în timp ce se pregătea să execute un corner în primele minute le jocului.

"Am simțit imediat o durere atroce și am căzut. Nu știu de unde a venit sticla de apă, nu l-am văzut pe autor. Am rămas mai multe minute la pământ, durerea a fost intensă", a declarat jucătorul celor de la Olympique Marseille, citit de L'Equipe.

"La vestiar mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Eram șocat, pe targă. Nu este pentru prima dată când sunt victima unor asemenea gesturi. Mi-e frică să mai execut cornere când joc în deplasare", a adăugat acesta.

Les images du jet sur Payet sont là ! C’EST HONTEUX !! #OLOM pic.twitter.com/cS0hmOAV2l — Champ1OM (@champ1om) November 21, 2021

Partida Olympique Lyon - Olympique Marseille a fost întreruptă în minutul 5. În momentul în care Dimitri Payet se pregătească să execute un corner, mai multe obiecte contondente au fost aruncate din tribună spre el, iar unul dintre acestea l-a lovit în cap.

Jucătorul a primit îngrijiri medicale pe teren, iar fotbaliștii celor două echipe au fost trimiși la vestiare, iar partida a fost suspendată până la urmă, după o serie de discuții între oficialii formațiilor și cei ai Federației Franceze de Fotbal.