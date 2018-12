NEBUNIA de la Paris a anulat meciul lui PSG! Anunt de ultima ora in Franta

Din cauza incidentelor violente de pe strazile Parisului, Politia a cerut amanarea meciului pe care PSG ar fi trebuit sa-l joace sambata cu Montpellier.

Focul din centrul orasului opreste fotbalul. Autoritatile se tem ca in weekend conflictul social aparut din cauza cresterii pretului la carburanti va creste si mai mult in intensitate, astfel ca meciul lui PSG nu s-ar putea juca in conditii depline de securitate.

"Partida va fi disputata la o data ulterioara, care va fi anuntata in scurt timp", a anuntat oficial PSG intr-un comunicat.