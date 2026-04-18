Olympique Marseille a mai făcut un pas greșit în lupta pentru locurile care asigură calificarea directă în faza grupei din UEFA Champions League din sezonul următor.

Gruparea de pe ”Velodrome” a pierdut pe terenul celor de la Lorient, echipa care acum ocupă locul nouă, scor 2-0. Marseille rămâne pe patru, cu 52 de puncte, la două puncte distanță de următoarea clasată, Lille.

Angers și Le Havre au remizat, scor 1-1, într-un meci important în lupta pentru salvarea de la retrogradare din Franța. Gazdele rămân pe locul 13, iar oaspeții pe 14 după 30 de runde.

Tot egal a fost și meciul dintre LOSC Lille și Nice, scor 1-1. Pentru oaspeți, implicați în lupta pentru evitarea retrogradării, este un punct important obținut pe terenul unei echipe cu pretenții la Champions League.

Rezultatele zilei din Ligue 1:

Lorient - Olympique Marseille 2-0

Angers - Le Havre 1-1

LOSC Lille - Nice 0-0

