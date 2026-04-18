Olympique Marseille a mai făcut un pas greșit în lupta pentru locurile care asigură calificarea directă în faza grupei din UEFA Champions League din sezonul următor.
Gruparea de pe ”Velodrome” a pierdut pe terenul celor de la Lorient, echipa care acum ocupă locul nouă, scor 2-0. Marseille rămâne pe patru, cu 52 de puncte, la două puncte distanță de următoarea clasată, Lille.
Angers și Le Havre au remizat, scor 1-1, într-un meci important în lupta pentru salvarea de la retrogradare din Franța. Gazdele rămân pe locul 13, iar oaspeții pe 14 după 30 de runde.
Tot egal a fost și meciul dintre LOSC Lille și Nice, scor 1-1. Pentru oaspeți, implicați în lupta pentru evitarea retrogradării, este un punct important obținut pe terenul unei echipe cu pretenții la Champions League.
Rezultatele zilei din Ligue 1:
- Lorient - Olympique Marseille 2-0
- Angers - Le Havre 1-1
- LOSC Lille - Nice 0-0
Programul zilei de duminică din Ligue 1 (LIVE pe VOYO):
- AS Monaco - Auxerre, ora 16:00
- Metz - Paris FC, ora 18:15
- Nantes - Brest, ora 18:15
- Strasbourg - Rennes, ora 18:15
- PSG - Olympique Lyon, ora 21:45