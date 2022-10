Kylian Mbappe a anunțat ce a decis în legătură cu viitorul său după victoria din derby după ce s-a scris că a cerut să plece

Singurul gol al partidei a fost înscris de Neymar, în primul minut de prelungiri ale primei reprize, după o pasă bună a lui Kylian Mbappe. La finalul meciului, atacantul francez a vorbit despre victoria obținută, însă a profitat de ocazie pentru a lămuri și zvonurile apărute în legătură cu el în ultima săptămână.

Kylian Mbappe a spus dacă pleacă sau nu de la Paris Saint-Germain în iarnă

Despre Kylian Mbappe (23 ani) s-a scris că ar fi cerut conducerii să plece în urmă cu o săptămână, nemulțumit de cum se întâmplă lucrurile la echipă. Presa spaniolă a informat că fotbalistul și-ar dori un transfer în această iarnă, în ciuda faptului că a semnat prelungirea contractului în această vară.

Superstarul lui PSG a vorbit la finalul partidei, punând astfel capăt speculațiilor apărute în jurul numelui său.

„Sunt foarte fericit. Nu am cerut niciodată să plec în ianuarie. Informația care a apărut în ziua meciului, nu am înțeles-o. Nu sunt direct sau indirect implicat în aceste informații.

Am fost la fel de șocat ca toată lumea cu știrile. Oamenii pot crede că sunt implicat, însă nu am nicio treabă cu asta. Eu dormeam, apropiații mei erau la meciul fratelui meu mai mic. Am rămas șocați când am aflat. După aceea, a trebuit să mă confrunt cu asta, aveam meci de jucat. Am vrut să spun doar că este complet fals ce a apărut în presă, sunt extrem de fericit aici.

Cel mai important lucru pentru mine e să joc, să ofer ce am mai bun pe teren, dacă încerc să mă mă implic prea mult în zvonuri, obosesc foarte repede”, a declarat Kylian Mbappe conform L'Equipe.

Întrebat despre informațiile din Mediapart, care a dezvăluit că oficialii lui PSG ar fi angajat o agenție de comunicare pentru a crea conturi false prin care să fie discreditați mai mulți jucători din echipă, inclusiv el, Kylian Mbappe a oferit un răspuns tranșant în acest sens.

„Sunt fotbalist. Cel mai important lucru pentru mine e să joc, să ofer ce am mai bun pe teren, dacă încep să 'sap' prea mult obosesc foarte repede. Când joci la PSG, știi în ce te bagi, știi ce va însemna acest lucru atât bun, cât și rău, toți care vin aici știu asta, sunt avertizați.

Suntem focusați doar să câștigăm meciuri și titluri. Nu l-am văzut pe președintele echipei, l-am văzut doar înainte de meci, ne-a urat baftă”, a adăugat atacantul.