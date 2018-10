4 goluri in 13 minute DIVINE pentru Mbappe la Paris! A SPULBERAT-O pe Lyon de unul singur. Golurile despre care vorbeste azi TOATA Planeta

Kylian Mbappe a inceput goana dupa recorduri!

Pustiul de 19 ani a reusit un nou meci magic in tricoul Parisului. Contra rivalei Lyon, a marcat de 4 ori in 13 minute! PSG continua distractia in Ligue 1. Are 9 victorii in 9 partide si e la 8 puncte de Lille, aflata acum pe pozitia a doua in clasament. Dupa ce i-a dat 6 goluri Stelei Rosii Belgrad, PSG a marcat de 5 ori si cu Lyon. S-a terminat 5-0! Mbappe a avut nevoie de mai putin de un sfert de ora, in repriza secunda, pentru a-si ucide una dintre marile adversare din Franta!





Kylian Mbappé’s professional football career (all comps):

135 games, 67 goals, 37 assists.

19 years old. — Get French Football News (@GFFN) October 7, 2018