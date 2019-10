"Cum e posibil sa ai un Instagram asa de urat" Marco Verratti luat peste picior de fani pentru pozele pe care le face. Cum a reactionat mijlocasul

Mijlocasul lui Paris Saint-Germain a fost luat recent peste picior de fanii echipei franceze. La ultima poza postata pe contul de Instagram, un fan i-a scris lui Verratti: "Mereu ai poze la o calitate de rahat. Esti unul dintre cei mai buni mijlocasi din lume, cum e posibil sa au un Instagram asa de urat", a scris fanul la postarea lui Verratti.

Ulterior a venit si raspunsul mijlocasului: "Eu joc fotbal, nu sunt un fotograf", a fost mesajul lui Verratti.

Jucatorul lui PSG nu se lasa intimidat de criticile fanilor si urca constant poze pe contul de Instagram unde are aproape 900 de postari si 4.4 milioane de urmaritori.

