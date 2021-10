Capitolul la care Lionel Messi este cel mai slab jucător din Ligue 1 

Lionel Messi (34) a fost titular în meciul cu Lille, 2-1, din etapa a a 12-a din Ligue 1. Însă, starul argentinian a rezistat doar 45 de minute pe teren, fiind înlocuit de Mauricio Pochettino la pauză. Iar presa internațională a zvonit că antrenorul l-a înlocuit din cauza prestației sale șterse, însă Pochettino a specificat la finalul partidei că l-a menajat pentru duelul cu RB Leipzig, din Champions League.

În cele 5 apariții pe care le-a bifat în Ligue 1 pentru PSG, Messi nu a izbutit să marcheze sau să ofere o pasă decisivă. De altfel, deținătorul a șase Baloane de Aur are cel mai multe șuturi expediate, 15, dintre care doar 4 pe spațiul porții, în campionatul Franței, fără a marca.

15 shots. 4 on target. 0 goals. ????

Lionel Messi has the most shots in Ligue 1 without scoring this season... ???????? pic.twitter.com/6d8fofh9Wi