BREAKING NEWS: UEFA a dat verdictul de SUTE DE MILIOANE asteptat de toata Europa! Ce se intampla cu PSG

Federatia Europeana a deschis o investigatie in septembrie care viza incalcari ale Fair Play-ului financiar dupa ce PSG l-a cumparat pe Neymar de la PSG cu 222 de milioane de euro, record mondial de transfer. PSG a fost anchetata si gasita nevinovata. Bogatii din Ligue 1 raman totusi sub supravegherea atenta a UEFA.

Afacerile Parisului vor fi sub lupa. In aceasta vara, PSG ar trebui sa plateasca 180 de milioane pentru a-l aduce pe Mbappe de la Monaco. Pustiul minune al Frantei este in acest moment imprumutat pe Parc des Princes. Seicii si-au luat angajamentul ferm prin contract ca il vor cumpara in aceasta vara.

Conform BBC, PSG ar trebui sa vanda de cel putin 60 de milioane de euro pana la sfarsitul acestei luni pentru a nu avea probleme!



Ok, now it gets very interesting. I understand PSG need to sell €60m worth of players by the end of this month to stay within UEFA’s FFP rules for 2017/18 and avoid potential sanction.