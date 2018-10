GOOOOL MBAPPE! S-a dus ca un tren de SUPER VITEZA, nimeni n-a putut sa-i faca NIMIC! Cum a marcat in CLASICUL Frantei cu Marseille

Mbappe a inceput pe banca derby-ul cu OM.

Superstarul lui PSG a intrat in minutul 62, in locul lui Choupo-Moting. N-a avut nevoie decat de 6 minute pentru a-si face simtita prezenta pe teren. In minutul 68, Mbappe s-a dus ca TGV-ul pe langa Boubacar Kamara si l-a batut pe Mandanda cu o finalizare perfecta.