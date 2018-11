Asta ar fi cea mai mare SURPRIZA din Europa! Seicii de la PSG pregatesc o noua NEBUNIE: il pierd pe Neymar, dar dau lovitura

PSG pregateste o mutare surpriza pentru perioada de transferuri din vara.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

PSG vrea sa il aduca pe David De Gea in vara. Portarul spaniol va ajunge la finalul contractului cu Manchester United si va semna cu gruparea din Paris.

Potrivit DailyMail, De Gea refuza sa semneze in iarna prelungirea contractului propusa de United si mai mult ca sigur va semna cu PSG la finalul sezonului din postura de jucator liber de contract. Seicii i-au pregatit un salariu fabulos care il va transforma pe De Gea in cel mai bine platit portar din lume. 17,5 milioane de euro pe an si un contract valabil pe cinci sezoane ii ofera PSG.

PSG nu mai trebuie sa isi faca griji din pricina regulii fair-play-ului financiar daca il vand pe Neymar. Plecarea starului brazilian, cel mai probabil la Real Madrid dupa cum noteaza sursa citata, i-ar face loc din punct de vedere financiar lui De Gea.