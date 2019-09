Ar fi fost cel mai mare transfer al verii: mutarea BOMBA pe care Neymar a blocat-o! United, PSG si Barca tinute in sah: i-au rupt imediat contractul

Un transfer urias a fost ratat in aceast vara din cauza lui Neymar.

Neymar a fost in centrul atentiei in perioada de mercato din vara. Starul brazilian a fost aproape de o revenire la Barcelona, insa in cele din urma mutarea nu s-a mai realizat.

Ramanerea lui Neymar la PSG i-a obligat pe seici sa rupa un contract deja pregatit pentru Pogba. Potrivit Calciomercato, PSG ajunsese la un acord pentru transferul lui Pogba si ii ofereau francezului un salariu astronimic: 480.000 de euro pe saptamana, ceea ce inseamna un salariu anual de 24,5 milioane de euro.

Potrivit sursei citate, United si PSG ajunsesera la un acord pentru transferul lui Pogba in chiar ultimele zile ale 'ferestrei' de transferuri, dar totul a fost blocat din moment ce Neymar nu a mai plecat la Barcelona.