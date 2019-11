Aproape ca Florinel! :)) Statistici ametitoare in dreptul lui Kylian Mbappe la echipa de club

Nimic nu mai poate sa-l opreasca pe copilul minune de la PSG.

Daca pana acum credeai ca este putin fortata comparatia dintre Mbappe si Florinel Coman, dupa ce o sa vezi ce statistici are fotblaistul lui PSG, lucrurile o sa ti se para cu adevarat exagerate.



In 155 de meciuri jucate la echipele de club (PSG si AS Monaco), Mbappe are nu mai putin de 93 de reusite si 52 de pase decisive.



Unde mai punem ca acesta este campion mondial alaturi de Franta si a reusit sa inscrie chiar si in marea finala contra Croatiei.