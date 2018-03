Al doilea SOC al saptamanii la PSG! Anunt bomba in birourile seicilor: de ce vrea sa plece Cavani

Miliardarii din Qatar se vad pusi in fata unei situatii delicate dupa eliminarea din Champions League.

Nu doar Neymar pare sa fie cu gandul la plecare. Si supergolgeterul Cavani para sa-si fi setat prioritatile departe de Paris. Conform Le Parisien, Cavani nu se mai simte bine pe Parc des Princes si vrea cu orice pret sa se desparta de club in vara. Cavani e nemultumit de relatia cu antrenorul Emery, dar si de tratamentul preferential al sefilor fata de Neymar.

Atacantul a simtit in mai multe randuri ca Neymar e favorizat de seici si vede imposibila repararea relatiei. Cavani a marcat 33 de goluri in 28 de meciuri jucate in acest sezon pentru PSG. De la transferul pe Parc des Princes, in 2013, varful de 31 de ani are 163 de reusite in 236 de partide.