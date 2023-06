Adio, Messi și adio, PSG! Ce s-a întâmplat imediat după ultimul meci al argentinianului

Messi a fost integralist la PSG și a avutt parte de un tratament neplăcut din partea fanilor echipei sale. Francezii l-au huiduit pe campionul mondial încă de la încălzire și au continuat pe durata jocului, așa cum s-a întâmplat și în alte momente din acest sezon.

Adulat la Barcelona timp de aproape două decenii, Messi a avut parte de un tratament neobișnuit la PSG, iar din această vară va începe o nouă aventură, fie la gruparea catalană, fie într-un alt campionat, precum cel din Arabia Saudită (Al Hilal) sau Inter Miami (SUA).

Imediat după ultimul meci al lui Messi, microbiștii au remarcat că Paris Saint-Germain pierde rapid sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale.

Spre exemplu, pe Instagram, PSG a coborât de la 70,4 milioane de urmăritori la 69,4. Un milion de useri au decis să nu mai vadă postările clubului francez în doar câteva ore, după ce Messi a jucat oficial ultimul meci pe Parc des Princes.

De asemenea, meciul cu Clermont a fost ultimul și pentru Sergio Ramos. Veteranul din defensiva lui PSG își încheie contractul, iar acum ar fi tentat de o experiență în Arabia Saudită.

PSG have already started losing followers on IG after Messi’s last game today pic.twitter.com/06VIUOAObk