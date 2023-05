„Nu am niciun gând!” Cornel Varvara respinge brutal propunerea lui Borcea de a investi la Dinamo: „Nu mi-a venit să cred!”

Omul de afaceri alături de care Cristi Borcea a fost pe Arena Națională este Cornel Varvara, însă în ciuda insistențelor fostului conducător al „roș-albilor”, afaceristul susține că nu are de gând să investească în fotbalul românesc.

„Dacă doresc să investesc la Dinamo, spun clar: nu am de gând să investesc în fotbalul românesc. Sponsorizăm, de exemplu, echipa de baschet de la Bayern Munchen, avem parteneriate, dar niciodată nu va fi vorba de o investiție în sport sau în politică.

Varvara nu vine la Dinamo

Am fost la meci și, e adevărat, am fost impresionat. O atmosferă superbă. Eu am lojă și la Bayern Munchen. M-a invitat Cristi Borcea, mi-a spus să vin, să văd, a fost un joc frumos. Îmi place să merg pe stadion, dar nu am niciun gând pentru a investi în fotbalul românesc.

Mă cunosc cu Cristi de foarte mult timp și am mai fost și plecați împreună, el m-a invitat la meci, e adevărat că a fost o atmosferă incredibilă și, la un moment dat, chiar mi-a transmis: „Bă! Ai adus noroc!”. Nu știu de ce a spus el așa ceva, poate că mă știa că sunt implicat în sport. În grupurile noastre de firme există și această ramură, de medicină sportivă, îmi place sportul, dar nu am vrut să intru să sponsorizez sau să investesc, chiar dacă am avut oferte și de afară, nu o să fac lucrul ăsta. Dacă eu mă duc și sponsorizez orice echipă, celelalte nu vor mai cumpăra de la mine, nu? Este clar, nu vreau, nu mi-a venit să cred când m-am văzut, azi, în toate site-urile… nu am treabă, nu am timp și nici energie pentru așa ceva, prefer să fac lucruri de caritate, de exemplu sunt sportivi care merg în cărucior, ne implicăm, dar nu trebuie știute aceste gesturi”, a spus Cornel Varvara, potrivit Prosport.

Dinamo s-a impus cu scorul de 6-1 în prima manșă a barajului de rămânere/promovare în Superliga. Manşa secundă dintre FC Argeș și Dinamo, din barajul pentru rămânerea/promovarea în Superliga va avea loc la Piteşti, pe 3 iunie.