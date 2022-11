Miodrag Belodedici (58 ani) este singurul fotbalist român din istorie care a câștigat Cupa Campionilor Europeni (sau UEFA Champions League, cum este denumită în prezent competiția) de două ori, cu Steaua București, în 1986, și Steaua Roșie Belgrad, în 1991. Pe lângă realizările cu echipele de club, „Belo” a fost și protagonistul celei mai mari performanțe ale României la un turneu final, sfertul de finală de la Campionatul Mondial din 1994.

Miodrag Belodedici mărturisește de ce a ales să plece din România

Miodrag Belodedici nu a fost în lotul României la Campionatul Mondial din 1990, disputat în Italia. La turneul final, Emerich Jenei (85 ani) a mizat pe o apărare formată din Mircea Rednic (60 ani) - Ioan Andone (62 ani) - Gică Popescu (55 ani) - Mișa Klein. Fostul libero a plecat în Serbia în iarna lui 1989, unde a cerut azil politic.

În direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, Belodedici a mărturisit ce l-a mânat să părăsească România în perioada comunistă și cum a fost tratat la Steaua Roșie Belgrad.

„Eu când jucam în România la Steaua și la Moldova Nouă, unde am început fotbalul, toată lumea îmi spunea: 'Sârbule, sârbule'. Și la Steaua: Măi, sârbule, măi, vino încoace!' Când m-am dus în Serbia, la Steaua Roșie, îmi spuneau: 'Românule, românule'. Și mă întrebau: 'Dar tu ce ești?', 'Măi, eu sunt minoritat și în România și în Serbia. Trebuie să aveți mare grijă de mine'.

Am jucat două meciuri în preliminarii, cu Bulgaria la ei și ... (n.r. pentru Campionatul Mondial din 1990). Făceam cuplu cu Andone atunci. Eu în iarnă m-am 'transferat', deși nu aveam voie. Dar am plecat, nu am fugit. Eu am cerut pașaportul și m-am supărat rău, rău, rău și am plecat.

Eram iubit, știu că eram iubit, dar m-am enervat. Nu pe fotbal, pe sistemul care era înainte. Eu am cerut pașaport. Taică-meu, maică-mea, surorile mele, aveau permis de mic trafic. Și eu când eram, până la 15 ani, mergeam în Iugoslavia la rude. Aveam rude multe, verișori. La un moment dat am cerut pașaportul: 'Cum să-ți dăm pașaportul?' Păi zic: 'Mă duc acasă, tata și mama trec dincolo și eu nu am voie. Dați-mi și mie pașaportul să mă duc'/ 'Nu avem voie'. A mai trecut un an: 'Dați-mi și mie pașaportul'. M-am enervat și am zis: 'Bine, dacă nu-mi dați'. Până la urmă mi-au dat pașportul după un an sau doi ani.

Eu nu voiam să plec să joc. Voiam să merg cu părinții, să-mi văd verișorii, bunica. Am cerut azil politic când am ajuns acolo (n.r. în Serbia) ”, a declarat Miodrag Belodedici la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

