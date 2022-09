Fostul atacant al naționalei a trecut de-a lungul carierei pe la multe cluburi importante din Europa. Ciprian Marica a vorbit în cadrul rubricii „Interviul de 10” de la emisiunea „Ora exactă în sport” difuzată pe PRO Arena, iar acolo a dezvăluit care au fost adversarii care i-au pus cele mai mari probleme, dar și care e cel mai mare regret al său în legătură cu echipa națională.

Ciprian Marica recunoaște: „Am avut de suferit din cauza mentalității!”

Totodată, Ciprian Marica a fost întrebat și despre momentul transferului în Germania, în Bundesliga și care a fost lucru care l-a impactat cel mai mult în momentul transferului. Fostul jucător a spus că nu era pregătit de o schimbare atât de mare, în special din punct de vedere fizic, și a relatat un episod de la antrenamente, care l-a marcat.

„Mentalitatea, în primul rând, aici am avut de suferit. Nu eram pregătit de un joc atât de dur, de oameni atât de duri. Aici mă refer la faptul că încă de la primele antrenamente mă loveam, mi-a pus cineva la un moment dat o barieră, un cot în gât și am căzut și așteptam să vină doctorul, să vină antrenorul să mă ridice, să mă întrebe: 'ce ai? ce ai pățit? cum te-ai lovit?' și antrenorul de la distanță mi-a zis: 'ridică-te, asta e Germania'. Nu venea nimeni la mine, nu vine nimeni să mă întrebe cum mă simt? Lucru care m-a făcut să plec capul puțin, să am dubii.

Începusem să îmi fac scenarii. Era clar, nu eram pregătit pentru Germania la vremea respectivă”, a dezvăluit Ciprian Marica la PRO Arena.

Ciprian Marica și-a început cariera la Dinamo, unde a jucat până în 2004, când a fost cumpărat de Shakhtar Donetsk. A jucat în Ucraina până în 2007, când Stuttgart a plătit 7 milioane de euro în schimbul transferului său, iar în 2011 a semnat cu Schalke, grupare de care s-a despărțit în 2013.

În același an a semnat cu Getafe, unde a jucat până în 2014, când s-a transferat la Konyaspor. În 2016 s-a întors în România, la FCSB, de unde s-a și retras ulterior.