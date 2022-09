Fostul internațional român, Ciprian Marica, a vorbit despre debutul său la reprezentativa de fotbal a României și a evidențiat regretul pe care l-a avut în perioada în care a îmbrăcat tricoul naționalei.

Marica: „Regret că nu am jucat la un Campionat European”

„Primul impact a fost frumos, aș putea spune, după debutul de la Ancona cu Italia, nea Puiu mă convoacă și jucăm cu Armenia în Armenia, marchez gol, 1-0 pentru noi, dar din păcate ne trezim egalați pe final și se termină 1-1, iar nea Puiu pleacă de la națională. Ulterior vine domnul Pițurcă și mă rog, nu mă cunoștea, avea el impresia că sunt mai șmecheraș, că nu știu ce.

Într-un final mă convoacă și dânsul la echipa națională și am evoluții bune. Regrete, da, regret e că nu am jucat la un Campionat European, am avut șansă, am fost al doilea golgheter în preliminarii, cu siguranță mi-aș fi dorit să joc la acel Campionat European la care ne-am calificat. În rest, sigur, se putea și mai bine, însă consider că accidentările au fost cele care m-au făcut să nu joc mai mult la echipa națională.

Au fost cele mai frumoase momente și cei mai frumoși ani, e o mândrie fantastică să reprezinți echipa națională.”, au fost cuvintele lui Ciprian Marica la "interviul de 10" de la PRO ARENA, în cadrul emisiunii Ora Exactă în Sport.

Lotul convocat de Edward Iordănescu

PORTARI: Ionuț Radu (Cremonese | Italia, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Vlad Chiricheș (Cremonese | Italia, 75/0), Adrian Rus (Pisa | Italia, 14/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 12/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 26/2), Mario Camora (CFR Cluj, 8/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow | Polonia, 7/0), Dennis Man (Parma |Italia, 14/4), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 25/3), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 6/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 7/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 41/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 6/0), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul Constanța, 25/2), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 14/1).