Vicepremierul propus de PSD, mare fan Craiova și Real Madrid: ”Nu mă mai uit la fotbalul din România, mă enervează”

Acesta ar urma să fie și ministru al Transporturilor, după cum a anunțat purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea. Puțină lume știe, însă, că Grindeanu este un fan înfocat al fotbalului.

Timișoreanul Grindeanu s-a declarat fan înfocat al ”Craiovei Maxima” și a povestit cum a trăit semifinala de Cupa UEFA din 1983, cu Benfica Lisabona, pierdută de olteni.

Sorin Grindeanu, fan Craiova și Real Madrid

„Eu, din fotbalul românesc, am ținut cu Craiova… Cu Craiova aia veche! În momentul în care am început să înțeleg fotbalul și… așa am și rămas. La noi era Craiova Maxima, Real Madrid, Juventus, Liverpool… Că astea erau. Bayern Munchen… Și așa am rămas și acum.

Și în 1983 semifinală cu Benfica, 0-0 acolo, și când au venit ei aici a dat gol Balaci în minutul 16 din lovitură liberă și după aceea Nene… Sau cum îl chema? A egalat. Am crezut că înnebunesc! Eram în clasa a treia. De asta țin, pentru că în Spania era Real Madrid. Și așa am rămas și acum”, spunea Grindeanu, în 2017, pentru ProSport.

Grindeanu mărturisea că preferă să stea departe de scandalurile din fotbalul românesc. Acesta preferă să se uite la cele mai puternice campionate din Europa, fiind fan înfocat al lui Real Madrid: ”Am ținut cu Craiova mult… Nu știu… Toate scandalurile astea, care nu doar la Craiova sunt… Cam peste tot sunt. La Steaua – dă-i cu FCSB, la Craiova – dă-i cu Mititelu… M-au făcut mai… Nu mă uit la fotbalul din România pentru că mă enervez și atunci, decât să mă enervez, mă duc și mă uit în Spania, la campionatul englez, mai nou la cel german”, a mai spus Grindeanu.