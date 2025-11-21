Fiul cel mare al dictatorului Nicolae Ceaușescu a vorbit în cadrul interviului acordat pentru documentarul lui Ladislau Boloni, unde a fost unul dintre invitații ”de gală”.



În cei 35 de ani de la căderea regimului comunist, Valentin Ceaușescu a fost o prezență discretă în spațiul public. S-a ferit de interviuri și a vorbit extrem de rar, chiar și pe teme legat de sport.



Valentin Ceaușescu a rupt tăcerea: ”Asta vreau să spun”



În anii '80, Valentin Ceaușescu era considerat ”părintele” Stelei. Cu el ca protector, clubul din Ghencea a obținut cele mai importante performanțe din istoria fotbalului românesc, printre care și Cupa Campionilor Europeni din 1986.



”El a venit convins de cel care conducea Clubul Sportiv, adică partea de fotbal, Ion Alecsandrescu. Eu am aflat că a venit, eu nu aveam nicio implicare la momentul ăla, decât ca spectator.



Era un jucător foarte echilibrat și știa foarte bine să vadă jocul de acolo, de la mijlocul terenului. Din păcate, avea doar un picior stâng, dar avea niște pase extraordinare.



Vreau să spun că, în perioada în care am urmărit, el și Tudorel Stoica au format un cuplu cum cred că puțini au fost în lume”, a spus Valentin Ceaușescu, în interviul acordat pentru documentarul ”Boloni - legenda care ne leagă”, a spus Valentin Ceaușescu, în documentarul ”Bölöni - legenda care ne leagă”.



În urmă cu doar câteva săptămâni, au apărut unele informații conform cărora Valentin Ceaușescu se luptă cu o boală gravă și are nevoie de un tratament costisitor refuzat de stat.



La acel moment, Boloni infirma aceste zvonuri: ”Nu este adevărat, am vorbit cu el. E bine. Mă rog, la vârsta noastră a spune că ești bine din punct de vedere medical e ceva relativ. De la o anumită vârstă, toți avem probleme”.

