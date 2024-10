Vasile Maftei (43 de ani) a fost om de bază la ultimul titlu luat de Rapid, în 2003, dar și căpitanul din sfertul de finală UEFAntastic contra FCSB, din 2006. Acesta mai are un campionat luat cu CFR Cluj (2011-2012), patru trofee Cupa României și patru Supercupa României.

De asemenea, fostul stoper a jucat de două ori în grupele Champions League, cu Unirea Urziceni (2009-2010 / 1-0 și 0-2 cu Sevilla, 1-1 și 1-3 cu VfB Stuttgart, 1-1 și 4-1 cu Rangers) și CFR Cluj (2012-2013 / 3-1 și 2-0 cu Braga, 1-2 și 1-0 cu Manchester United, 1-3 și 1-1 cu Galatasaray), și are 12 selecții și un gol pentru echipa națională de seniori. Acum, el este directorul academiei de juniori a Rapidului.



"A fost dificil, dar am simțit că e momentul să închei cariera de fotbalist"

"Trecerea de la jucător la partea managerială a fost puțin dificilă, deoarece am terminat într-un moment în care simțeam că mai pot face față la un nivel mai semiprofesionist, poate nu cel mai înalt. După care am cochetat puțin cu antrenoratul, am fost antrenor secund alături de Bogdan Andone la Astra și la Voluntari. După care am luat-o pe calea asta, mi s-a oferit să revin la clubul pe care îl iubesc și am spus 'da'. Chiar dacă la început mi-a fost puțin dificil, pentru că îmi doream să fac altceva. Dar asta e, nu știi ce-ți oferă viața.



A fost dificil, dar am simțit că e momentul să închei cariera de fotbalist. Nu ai ce să faci, vine o zi în care trebuie să spui 'stop'. Trebuie să-ți alegi momentul în care să faci acest lucru și trebuie să fii pregătit din punct de vedere mental. Primele luni de după această decizie au fost mai grele. Dacă ai jucat 20-30 de ani fotbal, e mai greu să schimbi totul peste noapte. Aveai anumite tabieturi, anumite lucruri pe care le făceai când erai fotbalist. Au fost momente când ieșeam din casă ca un fotbalist, încercam să mă duc la club, la antrenament, dar îmi dădeam seama pe drum că eram altceva, nu mai eram jucător.



"Încerc să mă mențin în formă, mai alerg, mă mai bag la antrenament cu băieții"

Pe final de carieră am jucat la echipe care nu au avut galerii mari, a fost un pic mai lejer din punct de vedere al fanilor. Am jucat la Chiajna și la Voluntari, acolo mai degrabă ne cream singuri presiunea. M-am întors pentru ultimul an al carierei la Rapid în Liga 4 și am avut parte de o presiune și stare de spirit pe care o pierdusem cu ceva timp în urmă. Am promovat în Liga 3, am avut meciuri cu CSA Steaua cu zeci de mii de oameni pe Arena Națională. E ceva să joci în Liga 4 și să vină 40.000 de spectatori la meci. După acea promovare lucrurile au luat-o în direcția pe care o doreau toți suporterii Rapidului.



(Cum te menții în formă? Pentru că ești poate mai slab decât în perioada când erai fotbalist...) Mai slab fotbalist (râde cu poftă). Încerc să mă mențin în formă, mai alerg, mă mai bag la antrenament cu băieții, cu juniorii. Încerc să fac mișcare, să-mi mențin forma fizică, dar e destul de greu, după ce nu mai faci antrenamente la nivel profesionist. La un moment dat stăteam în tribună și mi-aș fi dorit să fi intrat pe teren. Mircea Lucescu a mai jucat la 40 de ani? Nu cred că e cazul. E mai greu să vezi meciurile din tribună, dar putem doar să fim cu sufletul alături de jucătorii din teren. Urmărim toate jocurile și susținem echipa", a declarat Vasile Maftei pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea