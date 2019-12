ULTIMA ORA Ce se intampla cu stadionul Giulesti si cand va putea sa gazduiasca meciuri

Lucrarile de la stadionul Giulesti avanseaza, insa problemele invocate de suporteri nu au fost rezolvate.

Noul stadion urmeaza sa aiba 14.000 de locuri, o capacitate mult prea mica, dupa parerea multora. Suporterii rapidisti sunt nemultumiti de faptul ca tribuna a doua va avea putine locuri si va fi mai joasa decat celelalte laturi ale arenei, din cauza liniilor de cale ferata din spatele acesteia.

FC Rapid a emis un comunicat de presa in care explica ce decizii a luat constructorul si care este stadiul proiectului.

"Chiar daca, oficial si institutional, statutul clubului de fotbal in relatia cu stadionul este cel de chirias (acesta fiind, in fapt, statutul clubului de fotbal si inainte de faliment), am incercat sa avem un dialog cu conducerea CNI, pe tema stadionului aflat in constructie.

- in ciuda eforturilor si profesionalismului arhitectilor invitati de reprezentantii suporterilor rapidisti, nu a putut fi identificata o solutie fezabila din punct de vedere tehnic si sustenabilă economic pentru modificarea tribunei a II-a. Limitarile proiectului sunt cele deja cunoscute: liniile de cale ferata din spatele tribunei (linii aflate IN UZ la acest moment), normele ISU, regimul de inaltime al zonei, normele de securitate, prevederile UEFA pentru stadioane de categoria a IV-a.

- ideea schimbarii categoriei stadionului a fost exclusa, intrucat o categorie inferioara nu ar mai fi reprezentat o investiție prioritara pentru Guvernul Romaniei.

- pentru a corecta, pe cat posibil, aspectul neunitar al stadionului (tribuna a II-a avand o inaltime mai mica decat a restului stadionului), se va realiza o suprainaltare a tribunei a II-a, pe structura usoara pe care va fi montata instalatia de nocturna. Astfel, instalatia de nocturna a tribunei a II-a se va afla la acelasi nivel cu nocturna celorlaltor tribune, corectand aspectul neunitar datorat diferentei de inaltime.

- in colturile tribunei a II-a, pe exterior, se vor monta riflaje ce vor avea ca scop "inchiderea” stadionului, eliminand zonele deschise vizibile in proiect.

- montarea de panouri LED (tabele de marcaj moderne), in colturile tribunei a II-a, este o varianta de lucru, ce trebuie insa studiata, intrucat luminozitatea lor poate afecta vizibilitatea spectatorilor.

- a fost vehiculată ideea plasării sectorului oaspete la tribuna a II-a. Acest lucru este inacceptabil, din punctul nostru de vedere, si nu va fi pus in practica. Singura varianta acceptabila este plasarea suporterilor oaspeti in coltul Peluzei Sud, dinspre tribuna a II-a, acest lucru fiind perfect realizabil din perspectiva accesului si normelor de securitate.

- capacitatea stadionului va fi marita cu 250 de locuri la tribuna a II-a, insa nu prin constructii suplimentare, ci prin realocarea spatiului destinat initial unor locuri pentru persoane cu dizabilitati si insotitorii acestora, insa acest lucru nu inseamna eliminarea locurilor."

Desi initial a fost inclus initial pe lista stadioanelor de pregatire pentru EURO 2020, arena din Giulesti nu va fi gata la timp, constructorul anuntand data de finalizare, cel mai devreme, in octombrie 2020.