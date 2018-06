"Tiganii va saluta!" Banel si-a implinit visul! E aproape de o super lovitura in noua cariera. Ce isi propune sa faca

Banel Nicolita s-a intors acasa si vrea sa faca istorie la echipa orasului in care a copilarit.

Nicolita e manager-antrenor la Faurei. Desi a mai incercat si in 2016 sa-si duca orasul in C, lui Banel nu i-a iesit asa cum ar fi vrut si a renuntat dupa jumatate de an. A mai jucat la ASA Tg. Mures, apoi la Aris Limassol, insa in iarna s-a intors la Faurei. Acum e la un baraj distanta de liga a 3-a. Obiectivul echipei pe termen mediu: promovarea in B!

"Oamenii sunt alaturi de noi, le promitem ca avem atuurile sa o ducem pe Faurei in C. Suntem cei mai buni din liga a 4-a, ne pregatim pentru baraj, care e cel mai important examen. Eram campioni cu doua etape inainte de finalul play-off-ului. Ii felicit pe jucatori pentru acest rezultat frumos al orasului meu de suflet", a spus Banel pentru Obiectiv Vocea Brailei.

Nicolita a avut un mesaj si pentru Viitorul Ianca, adversarii din lupta pentru promovare care nu s-au prezentat la derby-ul din ultima etapa dupa ce au pierdut matematic locul la baraj.

"Omul pe care l-ati jignit v-a demonstrat ca a fost mai bun decat voi pentru ca a jucat fotbal la un nivel inalt si are experienta necesara. Ati demonstrat ca nu va pricepeti la fotbal, ati jignit fotbalul din judetul Braila prin neprezentarea voastra. Tiganii va saluta si va respecta indiferent de conjunctura", a comentat Banel.