Tricolorele pregătite de Cristian Dulca vor disputa şi trei jocuri amicale în cantonamentul din Cipru, conform următorului program:

16 februarie 2023, ora 12:00: ROMÂNIA – Ungaria

19 februarie 2023, ora 18:00: ROMÂNIA – Croaţia

22 februarie 2023, ora 13:00: Finlanda – ROMÂNIA

Pe lista convocată de selecţionerul Cristian Dulca se află în premieră la senioare Anita Kis, fostă jucătoare la Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, în prezent la Haladás-Viktoria FC (Ungaria). O prezenţă constantă la loturile de junioare, Anita face pasul spre prima reprezentativă cu ocazia acţiunii din Cipru.

Pe listă se mai află şi Szidonia Salamon (AFK Csikszereda) şi Mădălina Tătar (Racing Power FC ), care revin în circuitul echipei naţionale.

Cele 24 jucătoare convocate pentru stagiul de pregătire din Cipru:

PORTARI: Szidonia Salamon (AFK Csikszereda Miercurea Ciuc), Lavinia Boandă (F.C. Lumezzane / Italia), Camelia Ceasar (AS Roma / Italia);

FUNDAŞI: Olivia Oprea (Alhama CF / Spania), Anita Kis (Haladás-Viktoria FC / Ungaria), Maria Ficzay (Fortuna Hjorring / Danemarca), Claudia Bistrian (ASD Apulia Trani / Italia), Teodora Meluţă (Politehnica Timişoara), Brigitta Goder (Haladás-Viktoria FC / Ungaria), Erika Gered (Diosgyori VTK / Ungaria), Alexandra Tunoaia (Chievo Verona Women / Italia);

MIJLOCAŞI: Mihaela Ciolacu (AS FC Universitatea Cluj), Ioana Bortan (AS FC Universitatea Cluj), Ana Vlădulescu (Haladás-Viktoria FC / Ungaria), Beata Ambrus (FC Kolos Kovalivka / Ucraina), Ioana Bălăceanu (AS FC Universitatea Cluj), Andrea Herczeg (ETO Gyor / Ungaria), Mădălina Tătar (Racing Power FC / Portugalia), Ştefania Vătafu (RSC Anderlecht / Belgia);

ATACANŢI: Bianca Ienovan (Politehnica Timişoara), Laura Rus (ASD Apulia Trani / Italia), Cristina Carp (BSC Young Boys / Elveţia), Carmen Marcu (AS FC Universitatea Cluj), Mara Bâtea (AS FC Universitatea Cluj).

În luna aprilie, tricolorele îşi vor afla adversarele în noua competiţie organizată de UEFA, Nations League, care va debuta în toamna acestui an. Odată cu introducerea acestei competiţii, fiecare ciclu de calificare va avea două etape.

În prima fază, naţionalele vor juca în Nations League, competiţie în urma căreia îşi pot trece în palmares un trofeu european şi care, o dată la patru ani, va decide echipele europene calificate la Jocurile Olimpice.

Reprezentativele vor fi împărţite în 3 ligi valorice, apoi repartizate în grupe de câte 3 sau 4 echipe, urmând să joace împotriva fiecărui adversar un meci acasă şi unul în deplasare. Naţionalele vor putea promova sau retrograda, iar ierarhia finală din Nations League decide şi locurile de pe care reprezentativele vor porni în cea de-a doua fază a preliminariilor – numită European Qualifiers.

A doua fază a preliminariilor se va disputa după acelaşi sistem din Nations League (echipele vor fi împărţite în 3 ligi), iar la final vor fi stabilite reprezentativele calificate pentru WEURO, respectiv Cupa Mondială.

Din Liga A se vor califica direct 8 echipe: ocupatele locurilor 1 şi 2 la finalul preliminariilor. Play-off-ul acestei etape de calificare se va disputa în două runde:

În prima rundă vor juca ocupantele locurilor 3-4 din Liga A cu echipele de pe primele locuri şi cele mai bine-clasate echipe de pe locurile 2 din Liga C. Tot în această rundă, câştigătoarele grupelor şi cele mai bune echipe de pe locurile 2 din Liga B vor întâlni ocupantele locurilor 3 şi cele mai slab clasate locuri 2 din Liga B. În total, în runda a doua se vor califica 14 echipe;

meciurile din runda a doua vor fi stabilite prin tragere la sorţi, iar cele 7 învingătoare se califică la turneul final.

Ierarhia finală din preliminarii va determina şi liga din care naţionalele vor porni următorul ciclu de calificare.