Rapid – FCSB s-a terminat la egalitate, scor 0-0, în ciuda faptului că formația pregătită de Marius Șumudică a jucat în superioritate numerică din minutul 36, după eliminarea lui Dawa pentru un fault prostesc, după cum sport.ro a arătat aici.

În mod suprinzător însă, aproape că nu s-a simțit faptul că Rapid a avut un om în plus, aproape o oră. Abia în minutul 70, după o gafă în lanț în defensiva roș-albaștrilor, giuleștenii au punctat. Dar golul lor a fost anulat dintr-un motiv agonizant pe care sport.ro l-a arătat aici.

La interviul de după derby, Ștefan Târnovanu a pus sare pe rana Rapidului și a spus că giuleștenii nu meritau acest gol care, oricum, a fost anulat, după analiza VAR.

„Mă bucur că golul lor a fost anulat pentru ofsaid. Oricum, a fost un gol norocos și nemeritat. I-am strigat lui Chiricheș să dea în minge, apoi a fost o încurcătură, în fine... Nu. Nu sunt mulțumit cu acest egal. Am dominat jocul. Am avut cele mai mari ocazii. Dar, pentru că am jucat cu un om în minus, e OK rezultatul“, a spus goalkeeper-ul campioanei.

Acesta a vorbit la superlativ despre colegii săi, care au făcut față în derby, cu un om în minus.

„Am în fața mea niște băieți fantastici, puternici! Dacă jucam 11 la 11, foarte probabil, am fi câștigat. Și așa, am avut patru, cinci ocazii mari de tot. Simt că, în fiecare meci, putem să realizăm foarte multe. Play-off-ul va fi echilibrat și, cu siguranță, putem repeta performanța de a fi campioni. Eu sunt cel mai optimist om din lume. Vom încerca și cu Lyon să facem ce am făcut cu PAOK, în Liga Europa“, a adăugat portarul de 24 de ani.