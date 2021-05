Reactia de ultima ora a FCSB dupa ce a fost publicat biletul platit de Sepsi pentru Vukusic! Scandal urias din cauza atacantului FCSB

Adevarul a iesit la iveala. Dovada ceruta insistent de Ante Vukusic a fost facuta publica.

18:50 Dupa aparitia biletului de avion platit de Sepsi, oficialii FCSB au facut si ei dovada faptului ca i-au platit la randul lor un bilet de avion fotbalistului croat.

Ante Vukusic a negat acuzatiile venite din parte lui Laszlo Dioszegi, care a sustinut ca atacantul FCSB-ului s-a folosit de Sepsi pentru a ajunge la trupa patronata de Becali, insa actele care vin in sprijinul celor sustinute de patronul formatiei covasnene au iesit la iveala.

La scurt timp dupa ce a declarat ca spusele lui Dioszegi sunt doar niste nascociri, ProSport a publicat biletul de avion pe care Sepsi l-a achitat pentru aducerea lui Ante Vukusic in Romania. Costul biletul s-a ridicat la 5.086 de lei.

„Nu stiu despre ce este vorba si nici nu ma intereseaza. Este o nascocire si o prostie. Prin intermediul presei, vor sa faca rau clubului chiar la finalul acestui sezon, in timp ce lupta pentru titlul de campion este acerba. Niste bombe de mass-media. Clubul care m-a adus stie foarte bine cum am venit in Romsnia si ceea ce ne insals sunt minciunile cele mai frecvente. Nu ma deranjeaza deloc, dar am decis sa reactionez pentru ca vreau sa-mi sustin clubul. Sunt alaturi de ei pana la capat si il voi sustine in lupta pentru titlul de campion.

Intrebati-l doar de unde a primit informatiile despre salariul meu, de unde stie asta? Lasa-l sa publice in mod liber dovezile ca am aranjat acest transfer, vreau sa vad asta. Personajul este amuzant, nu l-am auzit si nici nu l-am intalnit niciodata. El a vorbit cu agentul meu si acesta este singurul lucru pe care il stim despre el, nu macar nu am negociat vreodata, pentru ca am spus imediat ca nu ma intereseaza asta. Daca acel om are ceva concret, este liber sa publice", a spus Ante Vukusic, raspunzand acuzelor venite din partea lui Laszlo Dioszegi.

sursa foto: ProSport