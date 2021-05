BREAKING NEWS | Probleme serioase pentru unul dintre titularii de la FCSB! Fotbalistul, out pana in toamna 

Adrian Sut s-a accidentat in meciul dintre FCSB si CFR Cluj.

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, accidentarea fotbalistului este destul de grava.

Conform celor mai recente informatii, mijlocasul are probleme la ligamentele genunchiului stang, acestea putand sa-l tina departe de gazon pana in toamna acestui an.

Perioada de absenta a lui Sut depinde de decizia pe care fotbalistul o va lua, in urma consultarii cu staff-ul medical al FCSB-ului. Mijlocasul in varsta de 22 de ani ar putea alege o varianta mai simpla, prin care ligamentul rupt sa-i fie 'lipit', insa asta ar insemna un risc mai mare de a suferi accidentari mai serioase in viitor.

Potrivit Fanatik, daca va alege sa urmeze calea unei recuperari sigure, dar de durata, Sut ar putea reveni la antrenamente abia dupa jumatatea lunii august.

In acest final de sezon, FCSB se confrunta cu mai multe absente importante, pe langa Sut, Toni Petrea neputand sa se bazeze nici pe Andrei Miron si Florinel Coman, accidentati.

Ros-albastrii mai au de jucat 4 meciuri pana la finalul acestui sezon, in acest moment fiind pe locul 2 in clasamentul playoff-ului, cu doua puncte in spatele liderului CFR Cluj.