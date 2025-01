Ambasada USA din București l-a omagiat pe Ernie Grunfeld (69 de ani), baschetbalist născut în Satu Mare devenit campion olimpic cu Dream Team-ul american la JO din 1976 de la Montreal.

”Ernie Grunfeld, fost baschetbalist româno-american, este o figură remarcabilă atât pe terenul de joc, cât și în afara acestuia.

Născut la Satu Mare în 1955, a emigrat în Statele Unite la vârsta de opt ani împreună cu părinții săi, Alex și Livia, supraviețuitori ai Holocaustului.

Și-a construit o carieră strălucită în baschet, devenind medaliat olimpic cu #TeamUSA și evoluând pentru echipe prestigioase precum Milwaukee Bucks și New York Knicks.

După încheierea carierei de jucător, s-a orientat către management, ocupând funcții de top, inclusiv cea de manager general al New York Knicks și președinte al operațiunilor de baschet pentru Washington Wizards”, a postat US Embassy Bucharest pe pagina oficială de Facebook a ambasadei.

Povestea de viață impresionantă a lui Ernie Grunfeld



Povestea de viață a lui Ernie Grunfeld a fost redată de baschet.ro:

”Ghiță Mureșan este recunoscut în țara noastră drept singurul român care a evoluat vreodată în NBA. Totuși, mai există un baschetbalist născut în România care a jucat în liga nord-americană de baschet. Este vorba de Ernie Grunfeld, fost component al Milwaukee Bucks, Kansas City Kings și New York Knicks.

Familia Grunfeld are o poveste de viață impresionantă, surprinsă în cartea publicată de Dan Grunfeld, fiul lui Ernie. Fostul jucător de baschet a scris o carte intitulată By the Grace of the Game, în care explică importanța pe care baschetul a avut-o în familia sa.

„Titlul înseamnă foarte mult și ne-am gândit ani de zile la el. Încercam diverse titluri și, pentru mine, For the grace of the game spune atât de multe lucruri. Baschetul, pentru familia mea, a fost un ajutor deosebit. Titlul arată că jocul de baschet ne-a salvat viața”, a spus Dan în cadrul podcastului Hoop Dreams.

Bunicii lui Dan Grunfeld sunt supraviețuitori ai Holocaustului, iar acest eveniment a lăsat traume adânci în inimile acestora. Mama lui Ernie și-a pierdut întreaga familie în timpul Holocaustului, inclusiv pe tatăl ei, Solomon, care era văzut drept un exemplu demn de urmat.

„A fost ucis în Holocaust și era eroul bunicii mele”, a povestit Dan în același podcast. „Încă vorbește despre el și a învățat extrem de multe de la el. Eu am învățat atât de multe de la bunica mea și fiul meu va învăța de la mine. Totul a pornit de la tatăl bunicii mele așa că fiul meu îi poartă numele. Îl cheamă Solomon”.

După încheierea Celui De-al Doilea Război Mondial, familia Grunfeld s-a stabilit în Satu Mare, acolo unde în 1955 s-a născut Ernie. Nouă ani mai târziu, Alex, Livia și băieții lor au emigrat în Statele Unite și au locuit în New York”.