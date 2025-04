Ștefan Târnovanu (24 de ani) e omul care l-a scos dintre buturile FCSB-ului pe „Messi al portarilor“, cum era supranumit Andrei Vlad, transferat între timp la Aktobe (Kazahstan), și și-a câștigat locul de titular în echipa campioană.

Cu evoluții sigure, treptat, Târnovanu a ajuns și în circuitul naționalei și, chiar dacă e rezervă în prima noastră reprezentativă, per ansamblu, cota goalkeeper-ului de 1,97 de metri e în creștere. În acest sezon, în 51 de partide, Târnovanu a avut 20 de meciuri fără gol primit! Ceea ce e o statistică impresionantă pentru orice portar.

Având în vedere forma sa bună, a surprins și mai mult gafa comisă de Târnovanu, duminică, în derby-ul cu Dinamo, câștigat de FCSB cu 2-1. În minutul 66, portarul roș-albaștrilor s-a complicat inutil și le-a oferit „câinilor“ șansa de a trece în avantaj. Doar ratarea monumentală a lui Perica l-a salvat pe Târnovanu. Care, după meci, a fost amenințat de Gigi Becali cu trecerea pe banca de rezerve.

Întrebat despre situația lui Târnovanu și dacă speculațiile privind un transfer în străinătate l-au făcut să se creadă mai bun decât e, Mihai Stoica a respins categoric această variantă. Prezent în studioul Prima Sport, oficialul roș-albaștrilor a insistat că, în ciuda gafei sale de duminică, Târnovanu rămâne titularul incontestabil al FCSB-ului în poartă.

„Târnovanu nu face, de obicei, din astea (n.r. – faza din minutul 66 al derby-ului), nu încearcă să se dea şmecher. Târnovanu n-a făcut asta din dorinţa de a se da tehnic, să arate că e dribleur. Am vorbit cu el. L-am întrebat cum a gândit faza respectivă. Mi-a zis că a vrut să-i paseze lui Ngezana, i s-a părut că e prea aproape cu presiunea lui Perica, s-a răzgândit şi i-a sărit mingea. Dar, repet, Târnovanu nu face aşa ceva, în mod normal. Bine că n-a făcut penalty după aia. E greu să ratezi de acolo, când mă uit la Perica“, a spus Stoica.

„Gigi spune unele lucruri la cald…“

Întrebat despre amenințarea patronului, de a-l trece pe Târnovanu pe bancă, Meme a spus cum stau, de fapt, lucrurile.

„Gigi a zis că, dacă nu câştigam, probabil că era out (n.r. – din echipa de start a FCSB-ului), dar am câştigat. Gigi are reacţii la cald, iar Târnovanu merită să rămână în poartă, că are prestaţii de excepţie. Târnovanu a făcut un 2025 impecabil până la faza asta şi a scăpat, până la urmă. Are 20 de meciuri fără gol primit. Cifrele astea sunt gigantice, să nu iei gol cu campioana Danemarcei (n.r. – Midtjylland), a Greciei, cu Olympiakos, deţinătoare de trofeu continental…“, a adăugat Mihai Stoica.