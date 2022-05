Sfatul lui Crăciunescu pentru Istvan Kovacs, înainte de Campionatul Mondial: „Ar trebui să se uite mai mult în oglindă!”

Joi, 19 mai, FIFA a anunțat lotul de arbitr care vor oficia la turneul final al Campionatului Mondial din Qatar. Pe listă se află și românii Istvan Kovacs (central), Mihai Artene și Vasile Marinescu (asistenți).

Nu lipsesc „vedetele” Michael Oliver (Anglia), Daniele Orsato (Italia), Anthony Taylor (Anglia) sau Stephanie Frappart (Franța), prima femeie care a arbitrat în Ligue 1 și în Champions League.

Ion Crăciunescu s-a bucurat la auzul acestei vești, cu toate că regretă că pe lângă Kovacs, din cauza problemelor de sănătate, nu a fost selectat și Ovidiu Hațegan. Fostul arbitru internațional susține că dacă „centralul” din Carei va avea o prestație bună în finala Conference League, de pe 25 mai, de la 22:00, în direct pe PRO Arena și LIVE VIDEO pe www.sport.ro, are șansa să conducă dueluri tari la Campionatul Mondial.

Ion Crăciunescu: „Este unul dintre cei mai buni din Europa”

„Este meritul lui, a ajuns acolo numai pe meritul lui. Felicitări celor care l-au descoperit. Mie îmi pare rău și de Hațegan, că a avut acel necaz (n.r. a suferit un infarct). Și el era un candidat serios. După ce va arbitra finala asta (n.r. Conference League), Kovacs are șansa să arbitreze meciuri foarte tari și foarte importante acolo (n.r. la Campionatul Mondial), pentru că are calitate.

Dacă facem o socoteală de când n-am mai avut arbitru român la Campionatul Mondial, de la Igna… au trecut foarte mulți ani. Kovacs este un arbiru care are de toate. Știi cum se zice, a jucat fotbal, aleargă și bine, acum a început să aibă și un limbaj bun. Eu zic că este unul dintre cei mai buni arbitri din Europa, la ora actuală. Eu cred că dacă era născut în altă țară, prin Italia sau Germania, era mult mai tare.

Dar oricum este devreme, are mult timp înainte. Să nu uităm la ce vârstă merge el acolo. Că toți care au mers la Campionatul Mondial, și Rainea și cei care au mai fost, au mers după 45 de ani, cam așa. Trebuie să ai noroc și să te țină și sănătatea. Că uite, Hațegan n-a avut noroc și nu l-a ținut sănătatea”, a declarat Ion Crăciunescu pentru as.ro.

De asemenea, fostul arbitru internațional a ținut să-i dea un sfat lui Istvan Kovacs. Ion Crăciunescu este de părere că „centralul” din Carei mai trebuie să lucreze la limbajul corporal și îi recomandă să exerseze acasă, în oglindă, mișcările pe care le face în timpul jocului.

„Să fie el, așa cum este în mod normal. Și să își îmbunătățească neapărat limbajul corpului. Ar trebui să se uite mai mult în oglindă, acasă. Eu le-am spus arbitrilor: Uitați-vă în oglindă, în oglindă faceți toate mișcările pe care le faceți în teren, în general. Aici mai are puțin de lucrat, la limbajul corpului. În rest, are știință bună și are o calitate foarte mare că se poate deplasa foarte ușor la locul în care se întâmplă faza”, a mai spus Ion Crăciunescu.