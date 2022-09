Cu punctaj maxim după primele patru etape disputate din Liga 5 Vâlcea, AS Mihăești se bazează pe două perechi tată-fiu care se află în lot, scrie Arena Vâlceană!

Familia Băiașu a marcat două goluri în ultima etapă

Petre Băiașu senior (50 de ani) și Darius Băiașu junior (20 de ani) au și înscris, în premieră, în același meci, victoria cu 4-1 din ultima etapă cu Viitorul Voicești.

Băiașu senior, căpitanul lui AS Mihăești, și fiul său au fost chiar pentru prima dată împreună pe teren, precizează sursa citată.

Familia Tătuț, pe teren și la marginea terenului

Mai mult, la gruparea vâlceană mai există o pereche tată-fiu!

Este vorba despre Liviu Tătuț și Marian Tătuț. Ambii sunt legitimați, dar seniorul a decis în ultimul timp să rămână pe margine ca delegat al echipei AS Mihăești, conform Arena Vâlceană.

Sâmbătă seara, de la ora 17, AS Mihăești are meci programat în etapa a cincea la Păușești-Măglași, cu AS Viitorul din localitate.

Foto: Arena Vâlceană & Tribuna Vâlceană